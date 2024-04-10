شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواصل معسكره المغلق استعدادا لبطولة الجزائر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر مواليد 2008 معسكرًه المغلق الذي بدأه السبت الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للناشئين المقرر لها في شهر إبريل الجاري.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

وأجريت قرعة بطولة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2007-2008، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليببا ثم المغرب ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكأس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.