شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى بمؤجلات الجولة الثامنة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى غدا الخميس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى، بإستاد القاهرة الدولى.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه الأخير على أن يعلن بعدها البرتغالى جوزيه جوميز قائمة اللاعبين استعدادًا لخوض اللقاء.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

وكان الزمالك خسر من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.