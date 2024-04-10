شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير حسين فيصل و أمانكونا من مواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم اليوم الأربعاء، الجهاز الطبي للنادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات، مصير الثنائي المصاب، حسين فيصل والغاني ليستويل أمانكونا، وذلك قبل اللقاء المرتقب للمصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري.

وكان المصري قد افتقد خدمات الثنائي حسين فيصل المصاب بشد في العضلة الخلفية، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة، خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، والتي خسرها المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد النادي المصري لمواجهة مودرن فيوتشر في الرابعة عصر الخميس المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المصري 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.