شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب كولر بتحديد موقف المعارين تمهيداً لحسم مصيرهم قبل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو شركة الكرة بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط، مارسيل كولر المدير الفني بضرورة حسم مصير اللاعبين المعارين لفرق محلية وخارجية خلال الفترة الحالية، من أجل حسم مصيرهم سواء بالعودة إلى صفوف الأهلي أو تسويقهم قبل انتهاء الموسم الحالي قبل فتح موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ويوجد عدد كبير من اللاعبين المعارين من صفوف الأهلي وهم مصطفى البدري ومحمد مغربي في سموحة ورأفت خليل ومحمد أشرف في زد ومحمد ياسر إلى تبليسته التشيكي ومحمد حمدي إلى الداخلية وعمار حمدي إلى المقاولون العرب وأحمد قندوسي إلى سيراميكا وأحمد خالد كباكا وحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان إلى مودرن فيوتشر.

ويرغب مسئولو الأهلي من كولر في حسم مصير اللاعبين المعارين، من أجل البدء في وضع الخطط الخاصة بمصيرهم، سواء من يعود منهم ويتم قيده في قائم الأهلي أو من سيتم تجديد إعارته أو تسويقه على سبيل البيع النهائي، في ظل عدم الحاجة إلى جهوده في الفترة القادمة.

واستقر مسئولو الأهلي على حسم مصير أحمد قندوسي الذي تم الاتفاق على عودته لصفوف الأهلي في الموسم المقبل، بينما لا يزال موقف باقي اللاعبين غامضا، بخلاف أن هناك أكثر من لاعب لديهم عقود إعارة ممتدة مع أنديتهم الحالية مثل رأفت خليل ومحمد أشرف وأحمد خالد كباكا وحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان، وسيستمرون مع أنديتهم بشكل طبيعي.