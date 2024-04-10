شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب المنتخب الأولمبى بحسم مصير المشاركة فى دورة تولون الودية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر اتحاد الكرة القرار النهائي من البرازيلي روجيريو ميكالي بشأن مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة تولون الودية التي تقام في فرنسا يونيو المقبل، في ضوء التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يفاضل البرازيلى ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بين عدة عروض من أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار وديتى المنتخب فى يونيو المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبى المصرى للمشاركة فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” التى تقام فى الفترة من 24 يوليو إلى أغسطس المقبلين.

وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة تولون بفرنسا فى شهر يونيو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا بعضهم من المنتخبات المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

لكن اتحاد الكرة تلقى العديد من العروض لمواجهة عدد من المنتخبات التى تأهلت بالفعل للألعاب الأولمبية آخرها عرضين من الأرجنتين وباراجواى، قبل أن يتلقى عرضين أخرين من اليابان وأوكرانيا.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بين هذه العروض الأخيرة وبين المشاركة فى دورة تولون بفرنسا، خلال فترة التوقف فى شهر يونيو المقبل.