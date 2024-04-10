نجم الزمالك السابق: ماذا قدم كولر وجوميز للكرة المصرية؟

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق على ما يقدمه الثنائي مارسيل كولر مدرب الأهلي وجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الثنائي كولر وجوميز أقل من بعض المدربين المصريين فهم يكسبون بدون أداء.

وواصل، أن جمهور الأهلي حزين بسبب عدم وجود أداء وشكل للفريق خلال الفترة الماضية.

وتسائل دويدار حول ماذا قدم كولر وجوميز للكرة المصرية؟ وعلق قائلا: "الحصيلة صفر، النادي الأهلي حقق نتائج جيدة ولكنه يحقق مكسب تجاري بلا أداء".

وأختتم: "جوميز مدرب الزمالك لم يقدم أي بصمات على الفريق منذ توليه الإدارة الفنية".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إنبي بهدفين لمثلهما، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.