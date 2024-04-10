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صدام ناري يجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى ستجمع بين الفريقين على ملعب الأمراء، ضمن منافسات ربع نهائي .

 

ونجح فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان، في حسم تأهله إلى ربع النهائي بعد التغلب على ريال سوسييداد في الدور الماضي، وبلغ برشلونة ربع النهائي بعد عبور حاجز نابولي. 
 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت .
 

تملك قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة.

 

أسندت قنوات beIN Sports مهمة التعليق على مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 1 إلى المعلق حفيظ دراجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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