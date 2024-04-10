أوديجارد رجل مباراة آرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل مارتن أوديجارد قائد آرسنال على جائزة الأفضل في مباراة بايرن ميونخ، والتي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وقد أوديجارد مستوى مميز خلال مباراة آرسنال و بايرن ميونخ وكان من أفضل لاعبي اللقاء، وصنع لزملائه أكثر من خمس فرص للتسجيل.

أوديجارد

آرسنال يتعادل مع بايرن ميونخ



وتعادل آرسنال مع بايرن ميونخ بهدفين لكلاهما بعدما كان الفريق البافاري متقدما بهدفين لهدف ليعود الجانرز في اللقاء.

بدأ بوكايو ساكا شريط الأهداف وسجل هدف آرسنال الأول في الدقيقة 12 قبل أن يرد بايرن ميونخ بهدف التعادل في الدقيقة 18 بعد تمريرة من زميله جوريتزكا.

بعدها سجل بايرن ميونخ الهدف الثاني في الدقيقة 32 عبر لاعبه الإنجليزي هاري كين الذي نجح في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في شباك المدفعجية.

وستكون مباراة العودة على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ، المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.