شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أوباما ومحمود علاء عن مباراة الزمالك و الاتحاد السكندرى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى يوسف أوباما ، ومحمود علاء لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عن مباراة الفريق المقرر لها غدا الخميس، امام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى، بسبب الإصابة التى يعانى منها اللاعبان.

ويعانى يوسف أوباما من كسر فى الفك ، وخضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بمسامير، بينما يعانى محمود علاء من جزع فى أربطة الكاحل، ويحتاج أوباما إلى مدة لاتقل عن شهر للعودة مرة أخرى للانتظام فى التدريبات ، بينما يحتاج محمود علاء إلى راحة 10 أيام على الأقل للمشاركة فى تدريبات ألفريق بصورة طبيعية.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الأبيض، بجزع فى أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق، قبل مباراة مودرن فيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى للفريق أن محمود علاء يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى ألفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت ممكن.