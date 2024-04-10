شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تتظر المنتخبات الوطنية بعد العيد.. أحلام الفراعنة وطموح الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر المنتخبات الوطنية 4 تحديات بعد عيد الفطر، منها المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم.

المنتخب الأولمبى

التحدي الأول يتمثل في مفاضلة البرازيلى ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بين عدة عروض من أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار وديتى المنتخب فى يونيو المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبى المصرى للمشاركة فى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024” التى تقام فى الفترة من 24 يوليو إلى أغسطس المقبلين.

وكان من المفترض أن يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة تولون بفرنسا فى شهر يونيو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا بعضهم من المنتخبات المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

لكن اتحاد الكرة تلقى العديد من العروض لمواجهة عدد من المنتخبات التى تأهلت بالفعل للألعاب الأولمبية آخرها عرضين من الأرجنتين وباراجواى، قبل أن يتلقى عرضين أخرين من اليابان وأوكرانيا.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بين هذه العروض الأخيرة وبين المشاركة فى فى دورة تولون بفرنسا، خلال فترة التوقف فى شهر يونيو المقبل.

منتخب الناشئين

التحدي الثاني يتمثل في استعدادات أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، لبطولة شمال إفريقيا التي تقام هذا الشهر بالجزائر، والبداية بمنتخب تونس الذى يمثل ضربة البداية لناشئين الفراعنة.

وسحبت قرعة بطولة شمال إفريقيا للاعبين مواليد 2007 و2008 التي ستحتضنها الجزائر في الفترة بين 16 و26 أبريل الجاري، والتي ستقام في شكل بطولة تجمع منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر

وتحتضن الجزائر بطولة شمال أفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، وتضم البطولة كل من الجزائر ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا، ويخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويبدأ منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكأس مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليبيا ثم المغرب ثم الجزائر.

منتخب الصالات

يستعد منتخب للصالات للمغرب للمشاركة في كأس امم أفريقيا بداية من 12 أبريل الجاري، حيث أوقعت القرعة الفراعنة فى المجموعة الثانية مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا ، وبدأ هذا الأسبوع منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب معسكره التدريبي المغلق الأخير في اطار استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب أبريل الجاري.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم فى حراسة المرمى كلاً من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم عبد الرحمن سيد، محمد طلعت، علاء عيسي، محمد سعيد، خالد سعيد ماردونا، محمود عبد الخالق كاريكا، مصطفي عيد، على رمضان، عصام علاء، عبدالرحمن عيد، محمد كوكى، خالد وليد، محمود فتحي، على فرج، طارق حسن شولا، أحمد على و احمد مصطفي فرج.

ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات تجهيز المنتخب قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة إلى كأس العالم ، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى ،عادل محفوظ مديرا إداريا ، والدكتور محمد أكمل طبيبا ، وائل طلال المنسق الإعلامى.