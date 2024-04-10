شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الكحك و الرنجة.. مخاطر الدقيق الأبيض والسمك المملح على الرياضيين فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة تناول الكعك والبسكويت والسمك المملح فى عيد الفطر المبارك لا تختلف كثيرًا عند الرياضيين وغيرها من المخبوزات، خاصة أنها طقوس كل فى كل منزل ولكن الرياضيين غير محبب تناولهم هذه المخبوزات أو الأسماك المملحة فى العيد لأسباب عديدة.

ويحذر على الرياضيين الإفراط فى تناول مثل تلك المأكولات، خاصة أن الدقيق الأبيض يؤثر بالسلب على الحالة الصحية، واللياقة البدنية.

ويرصد الخليج 365 تحذيرات للرياضيين وفقا لـ طارق سليمان طبيب منتخب الشباب السابق فى التقرير التالى:

1- ارتفاع نسبة السكر فى الدم

2- ارتفاع مستوى التوتر بسبب إفراز مادة الدوباميين التى تنتج عن السكر.

3- ارتباك المعدة و الهضم.

4- زيادة السعرات الحرارية.

5- زيادة الوزن بسرعة أكبر.

6- اضطراب المرارة.

أضرار أكل الفسيخ على الرياضيين كالتالى :

- اضطرابات المعدة والأمعاء .

- زيادة الأملاح .

- زيادة الصوديوم .

- اللجوء إلى تناول كميات كبيرة من المياه تعمل على ثقل الجسم .

- حمل على العضلات.

ـ زيادة احتمالات الإصابة بالنزلات المعوية .

كما نصح طبيب المنتخب الرياضيين بتناول كمية قليلة فقط من الرنجة كمقبلات مع الطعام وعدم شرب مياه أو شاى عقب تناول المأكولات المالحة مباشرة.

