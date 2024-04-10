هدف موديست الواحد = 283 ألف دولار مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - مازال الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي لم يقدم أوراقه اعتماده بالشكل المطلوب منه منذ انتقاله إلى المارد الأحمر في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي.

تعاقد النادي الأهلي مع موديست في صفقة انتقال حر، براتب سنوي يصل إلى مليون و700 ألف دولار، لكن لم يقدم المهاجم الفرنسي المستوى المرجو منه.

لم يسجل موديست سوى 4 أهداف مع النادي الأهلي، وصنع هدفين أي بسماهمة تهديفية تصل إلى 6 أهداف، في أرقام متواضعة للاعب الفرنسي.

أفتتح موديست شريط أهدافه في شباك إنبي في نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يسجل ثاني أهدافه أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدها سجل أيضًا هدفا أمام بلدية المحلة، قبل أن يضيف رابع أهدافه مع المارد الأحمر ويسجل في شباك البنك الأهلي.

أما على مستوى صناعة الأهداف نجح موديست في صناعة هدفين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، في مباراتي ميدياما الغاني في دور المجموعات، ومباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي المسابقة.





هدف موديست= 283 ألف دولار

في حال النظر إلى راتب موديست مع الأهلي الذي يصل إلى مليون و700 ألف دولار سنويا، مع عدد الأهداف التي سجلها والصناعة، سنجد أن الهدف الواحد يصل قيمته المالية إلى 283 ألف دولار.

