طلب عاجل من كولر في الاهلي قبل مباراة زد بـ الدوري

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي طلبًا عاجلًا قبل مباراة زد القادمة في مسابقة دوري نايل المصري.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره زد مساء غدا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري، على استاد السلام.

وطلب المدرب السويسري من المعد النفسي بالفريق بضرورة الحديث مع اللاعبين قبل لقاء زد المقبل، من أجل زيادة التركيز وتصفية ذهنهم وطرد أي أفكار سلبية، وإزالة أي ضغوطات.

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ويسعى كولر لعلاج أخطاء لاعبيه في ناحية الدفاع، وتحسين جودة اللمسة الأخيرة، وزيادة التركيز مع لاعبي الهجوم لضرورة استغلال الفرص المتاحة وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره زد، على ملعب السلام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.