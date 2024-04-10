مبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تواجد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على رأس قائمة فريقه، لمباراة برشلونة في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره برشلونة مساء اليوم، على ملعب “حديقة الأمراء”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت “القاهرة” بقيادة الحكم الإنجليزي، أنتوني تايلور.

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قائمة باريس سان جيرمان لمباراة برشلونة

وشهدت القائمة التي أعلنها لويس إنريكي المدير الفني تواجد، كيليان مبابي، ماركينيوس، عثمان ديمبلي وماركو أسينسيو وجيانلويجي دوناروما.

فيما غاب عنها، النجم أشرف حكيمي لتراكم الإنذارات، وبرسنيل كيمبيمبي لعدم الجاهزية الكاملة.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، كيلور نافاس، أرناو تينياس.

الدفاع: ماركينيوس، لويس هيرنانديز، نونو مينديز، ميلان سكرينيار، لوكاس بيرالدو، يورام زاجوي.

الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان رويز، ماركو أسينسيو، دانيلو بيريرا، فيتينها، لي كانج إن، وارين زائير إيمري، سيني مايولو.

الهجوم: كيليان مبابي، جونزالو راموس، كولو مواني، عثمان ديمبلي، كارلوس سولير، برادلي باركولا.