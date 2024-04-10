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"لتصحيح المسار".. كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة زد

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محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة نظيره رد في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي ونظيره زد في السابعة مساء غد الخميس على ملعب السلام في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأحمر لمواجهة زد في المران الأخير الذي يقام اليوم.

ويعمل مارسيل كولر على تصحيح مسار الفريق الأحمر وتحقيق الفوز في مباراة الغد لتعويض نتيجة المباراة الماضية أمام إنبي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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