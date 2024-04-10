جوميز يضع اللمسات النهائية في ختام تدريبات الزمالك لمواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غد الخميس في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة الاتحاد السكندري خلال المران الختامي.

ويحتل الزمالك المركز 15 في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بعد خوض 11 مباراة فقط.

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في الصعود مؤخرا إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي فريق مودرن فيوتشر بنتيجة المباراتين (2/3).

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