"الحصيلة صفر".. نجم الزمالك يفتح النار على كولر وكشف مفاجأة بشأن مشاركة هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بسبب أداء فريق الأحمر، خلال الفترة الماضية.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدفين لكل فريق، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "المحور": "مارسيل كولر أقل من بعض المدربين المصريين فهو يكسب دون أداء، وجمهور الأهلي حزين بسبب عدم وجود أداء وشكل للفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "ماذا قدم كولر للكرة المصرية؟ الحصيلة صفر، النادي الأهلي حقق نتائج جيدة ولكنه يحقق مكسب تجاري بلا أداء".

وأكمل: "مباراة مازيمبي قوية والأهلي يستطيع عبوره بسبب الحضور الجماهيري، ولو كانت مباراة العودة في الكونغو كان سيكون الأمر صعبًا على الأحمر بشكل كبير".

وأوضح: "وجود أنتوني موديست في مركز رأس الحربة مجاملة، وهناك من هو أفضل منه، ووسام أبو علي مهاجم جيد، والتوفيق والحظ ملازمين كولر".

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