شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يفوز بأول بطولة فى تاريخه على حساب دراجونز الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بأول بطولة فى تاريخه، حينما حقق أول لقب رسمى لفريق الكرة بفوزه بكأس السلطان حسين بعد تفوقه فى المباراة النهائية على دراجونز الإنجليزى بنتيجة 2/0 فى مثل هذا اليوم 10 أبريل 1923.

سجل ثنائية الاهلى أحمد مختار وخليل حسنى، ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة الهيمنة الأهلاوية على البطولات بأرقام قياسية تاريخية، وانطلقت احتفالات غير مسبوقة فى مصر، ومظاهرات شعبية بعد فوز الأهلى على الإنجليز.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"