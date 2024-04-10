شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتى كلوب تتزين لعيد الفطر.. واحتفالات ومفاجآت للأعضاء والعائلات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت أندية سيتى كلوب المنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية، لاستقبال الأعضاء طوال أيام عيد الفطر المبارك، بمفاجآت واحتفالات متميزة لإدخال البهجة والسرور على الأطفال والعائلات.

وبهذه المناسبة، يتوجه المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية والدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب بالتهنئة بحلول عيد الفطر لكافة أعضاء الأندية والعاملين.

وتحرص أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات على الاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة بين الأعضاء بمختلف الأعمار.

وتزينت أندية سيتى كلوب بأفرعها المختلفة بمظاهر احتفالية وجمالية، استعدادا لاستقبال الأعضاء طوال أيام العيد من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل، كما توافد الأعضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء صلاة العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وتتضمن برامج الاحتفال بالعيد في مختلف الفروع العديد من الفقرات منها على سبيل المثال لا الحصر، توزيع بالونات على الأطفال والرسم على الوجوه والعرائس المتحركة وشو المهرجين وشو هندى وشو لبنانى وشو افريقى وفاير شو وفقرة الساحر ودى جى ومسرح عرائس وشو صعيدى وبندا شو وأشخاص كرتونية ومسابقات TELE MATCH.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، لكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.



سيتي كلوب يحتفل بالعيد



سيتي كلوب يحتفل بعيد الفطر



سيتي كلوب يحتفل بالعيد



سيتي كلوب يحتفل بعيد الفطر



سيتي كلوب يحتفل بالعيد



سيتي كلوب يحتفل بالعيد



سيتي كلوب يحتفل بعيد الفطر



سيتي كلوب يحتفل بالعيد



سيتي كلوب يحتفل بعيد الفطر



سيتي كلوب يحتفل بالعيد



سيتي كلوب يحتفل بالعيد



سيتي كلوب يحتفل بعيد الفطر