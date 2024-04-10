شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدورى المصرى قبل خوض مؤجلات الجولة الثامنة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غداً الخميس مواجهات مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري على رأسها الصدام المرتقب بين الأهلي ومضيفه زد إف سي على استاد السلام كما يلعب الزمالك مع ضيفه الاتحاد السكندري باستاد القاهرة، ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على المصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية.



وأقيمت هذه الجولة بداية من يوم 4 ديسمبر الماضي بفوز سموحة على فاركو بنتيجة 2-1 كما تغلب طلائع الجيش على بلدية المحلة بنتيجة 2-0 وفاز سيراميكا على حساب إنبي بنتيجة 4-2.



وشهدت تلك الجولة تعادل المقاولون العرب والداخلية سلبيًا وفوز عريض لصالح بيراميدز على حساب الجونة بنتيجة 4-0 مساء الثلاثاء.







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