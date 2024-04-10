في الموسم المقبل.. الزمالك يشارك في بطولة إفريقية جديدة بقرار من «الكاف»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "الوطن" أن نادي الزمالك أصبح قريب للغاية من المشاركة في بطولة أفريقية جديدة خلال العام المقبل، بسبب تصنيفه الذي جعله يتفوق على بيراميدز خلال الموسم الحالي في بطولات أفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل مشاركة 24 ناديا بشكل رسمي، وفقا لما أعلنه باتريس موتسيبي في أكثر من مناسبة.

وأوضح موتسيبي أنه سيتم اختيار أفضل ناديان من بعض الدول وليس كل الدول الأفريقية، كما سيكون التصنيف هو الأولوية لدى "كاف" من أجل المشاركة في الدوري الأفريقي.

وأوضحت صحيفة "الوطن" أنه وقبل انطلاق الموسم الحالي لبطولات أفريقيا كان بيراميدز متفوقا على نادي الزمالك في التصنيف، ولكن بعد توديع النادي السماوي البطولة الأفريقية مبكرا من دور المجموعات وتقدم الأبيض في بطولة الكونفدرالية جعله يتفوق الآن ويقترب بشكل رسمي من المشاركة في الدوري الأفريقي الموسم المقبل رفقة النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، أكد هيرسي سعيد، رئيس رابطة الأندية الأفريقية، أن المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل ستكون بالتصنيف فقط أي مشاركة الأندية المتقدمة في التصنيف.