مبابي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لموقعة برشلونة في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن قائمة فريقه لمباراة برشلونة والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب حديقة الامراء، وسيدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور المباراة بدوري الأبطال.

وتواجد على رأس قائمة باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وماركينيوس، وعثمان ديمبلي، وماركو إسينسيو، ودوناروما، لكن سيغيب النجم المغربي أشرف حكيمي لتراكم البطاقات الصفراء، وكيمبيمبي لعدم جاهزيته الكاملة.



جاء قائمة باريس سان جيرمان أمام برشلونة على النحو التالي:



في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، كيلور نافاس، أرناو تينياس.

في خط الدفاع: ماركينيوس، لويس هيرنانديز، نونو مينديز، ميلان سكرينيار، لوكاس بيرالدو، يورام زاجوي.

في الوسط: مانويل أوجارتي، دانيلو بيريرا، فيتينها، لي كانج إن، وارين زائير إيمري، سيني مايولو، فابيان رويز، ماركو أسينسيو،

في خط الهجوم: كيليان مبابي، ، كولو مواني، عثمان ديمبلي، كارلوس سولير، برادلي باركولا، جونزالو راموس.

