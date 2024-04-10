هل يرحل بعد مغادرة كلوب؟.. رومانو يفجر مفاجأة بشأن انتقال صلاح للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، في ظل رحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، الموسم المقبل 2025، وما يزال الأمور غير واضحة بشأن مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وقال رومانو عبر صحيفة "Caught Offside" البريطانية، إنه لا يزال هناك اهتمامًا من أندية الدوري السعودي من أجل التعاقد مع صلاح، ولكن الدولي المصري ينتظر تحديد مصيره مع الفريق الإنجليزي.

وأضاف: "لا يوجد أي مفاوضات أو عروض مقدمة للاعب من نادي ليفربول، في الفترة الحالية، رغم تلقيه عرضًا قويًا من الدوري السعودي في الصيف الماضي إلا أنه تعامل باحترافية من خلال ترحيبه بالاستمرار مع ليفربول".

جدير بالذكر، أن الألماني يورجن كلوب أعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم النادي الإنجليزي اسم المدرب الجديد.

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