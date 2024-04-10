"ضربة جديدة لكولر".. تأكد غياب مدافع الأهلي عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب ياسر إبراهيم عن فريق الأهلي في مواجهة الزمالك المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي، نظيره الزمالك، يوم الإثنين المقبل، 15 أبريل، على استاد القاهرة الدولي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال شهر فبراير الماضي، وغاب بسببها عن المباريات الماضية للأحمر.

وعلم موقع الخليج 365، أن ياسر إبراهيم لن يلحق بمواجهة الزمالك، في ظل عدم اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وأضاف المصدر، أن ياسر إبراهيم، بدأ مؤخرا في البرنامج التأهيلي للتعافي بشكل كامل من الإصابة، وهناك صعوبة في لحاقه بالمباراة، خاصة وأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يرفض المجازفة بإشراك أي لاعب غير جاهز.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي تعادل أمام إنبي، بهدفين لكل فريق، في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعد لمواجهة زد في الجولة المقبلة.

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