"شلبي لا يصلح".. نجم الزمالك السابق يكشف شبيه حسام غالي في الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، تحفظه على مستوى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض، منذ انضمامه للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى ضعف أرقامه مقارنة بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شلبي لعب 45 مباراة منذ انضمامه مع الزمالك سجل 5 وصنع 8 فقط، هو لاعب جيد ولكنه يحتاج للتطور بشكل أكبر، ولابد وأن يشتغل على نفسه".

أكمل: "مصطفى شلبي لا يصلح أن يكون بديلا لـ بن شرقي، والدليل على ذلك أرقامه الضعيفة منذ انضمامه، ولكنه ما زال لديه الفرصة ليكون أفضل من ذلك".

وأضاف: "مباراة الزمالك أمام فيوتشر حققت مكاسب للأبيض بخلاف النتيجة، وأحمد حمدي يشبه حسام غالي في طريقة لعبه، وسوف يفيد الزمالك في الفترة المقبلة".

أوضح: "أحمد فتوح استقر بدنيًا بشكل كبير واستعاد بعضًا من مستواه، ولكن هناك مشاكل كبيرة في أداء الفريق على مستوى التنظيم، وأرى أن الزمالك يحتاج لمدير فني له سيرة ذاتية قوية جدًا، وسيتوج ببطولات عديدة خلال الفترة القادمة".

جدير بالذكر، أن الزمالك نجح في الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤخرا على حساب نظيره مودرن فيوتشر، بعد تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة (3\2).

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