شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين رياضية وبسيطة تساعدك لحرق سعرات عيد الفطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تناول الكعك والبسكويت فى العيد، يخاف الكثيرون من اكتساب مزيد من الكيلوجرامات، ويمكن ممارسة التمارين الرياضية لحرق الدهون وإنقاص الوزن بعد تناول هذه المخبوزات الغنية بالسعرات الحرارية، وينصح خبراء التغذية والأطباء بشدة الجميع بممارسة الرياضة خلال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة بعد تناول الحلوى، والوجبات الدسمة.

أيضا ممارسة التمارين خلال أيام العيد مهمة لمحبي الرياضة ومتبعي الحميات الغذائية الذين ابتعدوا عن الصالات الرياضية خلال رمضان أو دفعهم ضيق الوقت في الشهر الكريم لعدم الانتظام.

وهناك عدد من التمارين التي يفضل ممارستها في عيد الفطر لحرق السعرات الحرارية الزائدة التي اكتسبها الأشخاص نتيجة وجبات العيد الدسمة، وأهم ما يميزها أنها لا تحتاج إلى التوجه لـ"الجيم" ويمكن ممارستها في أي مكان مفتوح أو داخل المنزل.

أفضل التمارين في عيد الفطر

1- المشي

السير في خطوات سريعة أو حتى متناسقة ولمدد مختلفة يساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية وتنشيط الدورة الدموية والمرونة.

2- الركض



لا يتطلب الركض الخروج إلى مكان واسع أو التوجه لصالة الألعاب الرياضية أو النادي، حيث يمكن ممارسته في المنزل أو المكان الذي يتواجد فيه الشخص، ويفضل عند أداء التمرين رفع الركبتين لأعلى مستوى ممكن مع رفع الذراعين بسرعة لأعلى ولأسفل.

3- السباحة

كثيرون يفضلون الاحتفال بعيد الفطر بالتوجه إلى أماكن ساحلية والاستمتاع بالبحر والجلوس على الشاطئ أو الاستجمام بقرب حمام سباحة، وهذا وضع ملائم لممارسة رياضة السباحة التي تحرق الكثير من السعرات الحرارية.

4- ركوب الدراجة

من الرياضات التي تحرق الدهون بنسبة كبيرة، ويمكن ممارستها في المنزل عن طريق الاستلقاء على الظهر ووضع اليدين خلف الرأس وتحريك الرجلين كما لو كنت تركب دراجة.