شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلي في رمضان.. عبور أفريقي وتعثر محلي قبل لقاء سهرة العيد أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادى الاهلى خلال شهر رمضان 4 مباريات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى وحقق نتائج متميزة على صعيد مواجهاته الأفريقية بالتأهل لنصف نهائى دوري ابطال افريقيا، فيما ظهر بشكل مغاير فى لقاءاته المحلية بالدوري المصري ، ويتطلع الأهلي لإيقاف نزيف النقاط من خلال الفوز على زد غداً بعدما خسر 5 نقاط في مباراتي البنك الاهلي وانبي خلال شهر رمضان ، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

الاهلى يخسر من البنك

خسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال أول ظهور للمارد الأحمر في شهر رمضان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري، وبذلك يُلحق البنك أول هزيمة بالأهلي هذا الموسم.

سجل ثلاثية الأهلي موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور

الاهلى يتخطى عقبة سيمبا التنزانى

وفى شهر رمضان نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى ، بعدما تخطى المارد الاحمر عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

الاهلى يتعادل مع انبى

وفى أخر ظهور له بشهر رمضان وقع فريق الأهلي في فخ التعادل مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري ، سجل ثنائية المارد الاحمر محمود كهربا.

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الاربعاء تدريباته على ستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري ، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويملك الاهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدفا.