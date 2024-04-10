شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم بيراميدز فى مباراة ماراثونية ويتوج بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 10 أبريل 2023 ، اقتنص الأهلي لقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في ستاد القاهرة .

تقدم بيراميدز بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 74.



وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.

وخلال 91 نسخة أقيمت فيها كأس مصر فاز بها الأهلي 39 مرة، والزمالك 28 مرة، والترسانة والاتحاد 6 مرات لكل منهما، والمقاولون العرب 3 مرات، ومرتان لكل من الإسماعيلي والأوليمبي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بالبطولة مرة واحدة كل من المصري والقناة والترام.



اقتسم الأهلي والزمالك الفوز بالبطولة في موسمي 1942-1943، و1957-1958 واحتفظ كل فريق بالكأس ستة أشهر، الأولى 1942-1943 لم تقم المباراة النهائية بين الفريقين وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، وفي 1957-1958 تعادل الفريقان بدون أهداف وأعيدت المباراة وتعادلا مرة أخرى 2-2 وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، ولم يكن نظام حسم نتائج المباريات عن طريق ضربات الترجيح من نقطة الجزاء قد تم تطبيقه بعد.



وصل الأهلي للمباراة النهائية 54 مرة، فاز بالبطولة في 39 نسخة، التقى الأهلي في المباراة النهائية مع 15 فريقًا، التقى مع الزمالك في 21 نسخة، والمصري في 7 نسخ، والاتحاد 5 نسخ، والسكة الحديد 4 نسخ، والإسماعيلي والترسانة في 3 نسخ، ومع غزل المحلة والمقاولون العرب في نسختين، ومع كل من أسوان وحرس الحدود والمنصورة والأوليمبي والقناة وطلائع الجيش والترام مرة واحدة، ويعد بيراميدز الفريق السادس عشر الذي واجه الأهلي في المباراة النهائية للبطولة.

الأهلي فاز للمرة الأولى ببطولة كأس مصر موسم 1923-1924 بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 4-1، أحرز للأهلي محمود مختار التتش هدفين، وهدف لكل من أحمد مختار وخليل حسني، بينما أحرز حسين حجازي هدف السكة الحديد.



وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"