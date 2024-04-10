شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينتظر تعافى المصابين قبل مباراتى غينيا وبوركينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تطورات الحالة الصحية للاعبيه المصابين قبل مواجهتي بوركينا وغينيا، في تصفيات كأس العالم.

يتابع الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول بجانب الجهاز الطبي، حالة كل من محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله إمام عاشور لاعب الوسط.

وكان محمد الشناوي أصيب أمام كاب فيردي فى كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بينما تعرض إمام عاشور للإصابة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الأخيرة وفي الكتف أيضًا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وقاد النجم محمد صلاح منتخب مصر، لإكتساح نظيره جيبوتي بسداسية نظيفة مساء أمس الخميس على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وذلك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بينما حسم التعادل السلبي مباراة منتخبي إثيوبيا وسيراليون، في لقاء مثير سيطر عليه «الضباب»، واستمر لأكثر من 140 دقيقة، حيث فشل المنتخبان في خوض الشوط الثاني من المباراة وذلك بسبب «الضباب» وحجب الرؤية في ملعب اللقاء، قبل أن يقرر حكم المواجهة استنئاف المواجهة عقب إيقافها لمدة 50 دقيقة، لتنتهي بالتعادل السلبي.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، وذلك قبل ختام الجولة الأولى اليوم بمباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا، على النحو التالي:

1- مصر، 6 نقاط.

2- إثيوبيا، نقطة.

3- سيراليون، نقطة.

4- بوركينا فاسو، 0 نقاط.

5- إثيوبيا، 0 نقاط.

6- جيبوتي، 0 نقاط.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك في المغرب.