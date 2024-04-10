كولر يعاقب نجم الاهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

أفادت تقارير، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي سيوقع عقوبة قوية على لاعبه قبل مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الزمالك مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وأشارت التقارير، إلى أن جهاز الكرة بالقلعة الحمراء بصدد توقيع عقوبة على اللاعب أكرم توفيق، بسبب ما بدر منه في مباراة إنبي الماضية، والتي أقيمت في الدوري المصري.

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وأوضحت، أكرم توفيق رفض خلال لقاء الاهلي أمام إنبي تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة كولر، بالمشاركة كبديل، فيما تدخل بعض أفراد الجهاز الفني والإداري، لإقناع اللاعب بالمشاركة.

وأكدت على أنه سيتم توقيع عقوبة على اللاعب بسبب سلوكه ورفض تعليمات الجهاز الفني، وتطبيق اللائحة عليه.

ويختتم فريق الاهلي استعدادته لخوض مباراة زد، غدا الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة بمسابقة الدوري المصري.