قمتان وصدام مازيمبي.. 5 مباريات نارية للأهلي في 19 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - مباريات قوية تنتظر الفريق الأول للنادي الأهلي خلال شهر أبريل الحالي، سواء على المستوى المحلي في بطولة الدوري المصري، أو دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق الأحمر، مؤخرا في الصعود للدور نصف النهائي من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب سيمبا التنزاني بمجموع المباراتين (3\0)، ويلتقي في الدور المقبل مع فريق مازيمبي الكونغولي.

وتعادل الأهلي في الجولة الماضية مع نظيره إنبي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني فريق الأهلي في الوقت الحالي من ضغوط المباريات، في ظل المشاركة في بطولة الدوري المصري، ونفس الوقت في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وينشر موقع الخليج 365 مواعيد 5 مباريات قوية للنادي الأهلي خلال 19 يوما فقط:

-الخميس 12 أبريل: الأهلي واجه زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

-الإثنين 15 أبريل: الأهلي يواجه الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

-السبت 20 أبريل: الأهلي يواجه مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري

أبطال أفريقيا.

-الجمعة 26 أبريل: الأهلي يواجه مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

-الأربعاء 1 مايو: الأهلي يواجه الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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