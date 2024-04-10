شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. سر تفكير عمر الشريف فى إنشاء ناد خاص للمصريين فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد النجم الراحل عمر الشريف، والذى ولد فى مثل هذا اليوم 10 أبريل لعام 1932 ورحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2015 إثر نوبة قلبية حادة عن عمر يناهز 83 عاما، ويعد النجم المصرى الراحل من أبرز مشجعى نادى هال سيتى الإنجليزى.



عمر الشريف بدأ مؤازرة نادى هال سيتى منذ عام 1960، حيث تعرف على النادى جراء الصداقة الوطيدة التى جمعته بالممثل سير توم كورتيناى، عندما شاركا سويًا فى فيلم "Dr Zhivago"، سبق وأكد فى أكثر من مناسبة تشجيعه ومؤازرته لهال سيتى وأنها جاءت من خلال صديقه الذى تولى منصب رئيس رابطة مشجعى النادى.



كما جمعت الفنان العالمى علاقة صداقة قوية بأحد أساطير النادى وهو بكين اجستاف، وكذلك رجل الأعمال المصرى عاصم علام مالك النادى المُلقب بـ"النمور"، ولبى عمر الشريف دعوة إدارة النادى بحضور المباراة النهائية فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى التى جمعت فريقى هال سيتى وأرسنال عام 2014 وذلك بملعب "ويمبلى” فى لندن، والتى انتهت بفوز آرسنال.



وقام الفنان الراحل بالتعليق الصوتى على إعلان للنادى قبل أهم مباراة فى تاريخه عندما تأهل لمواجهة أرسنال فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى العام الماضى، وتضمن الإعلان قصيدة بعنوان "النمور" ألقاها الفنان الراحل، وكتبها الشاعر البريطانى ويليام بليك، كما منحت جامعة هال فى عام 2010 الفنان الراحل عمر الشريف شهادة فخرية، تقديرًا لحبه وعشقه لهذا النادى وقال خلال كلمته، "أعشق مدينة هال، رغم إننى لم أزرها فى وقت سابق.



وعند وفاة عمر الشريف، أعلن نادى هال سيتى الحداد خاصة فى المباراة التى جمعته مع هيدرسفيلد تاون فى افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حدادًا على رحيله.

وفى وقت سابق تطلع عمر الشريف مع المايسترو صالح سليم رئيس الأهلى الاسبق، أثناء لقائهما فى لندن، لإنشاء ناد خاص للمصريين فى انجلترا، فى تجربة تعد الأولى من نوعها ومشروعا كرويا فريدا في مصر.

أيقن الصديقان أن الفكرة ليست سهلة ولن تخرج للنور بين ليلة وضحاها، وتحتاج وقتا لصعود الفريق في الدوري من الدرجة الثالث وحتى الثانية وصولا للأولى.

واتفق كلاهما على أن يتولى صالح سليم مهمة اختيار اللاعبين وإدارة النادي، لخبرته وحنكته في إدارة النادي الأهلي، فيما اقترح عمر الشريف أن يكون النادي في فرنسا خاصة أنه يمتلك أسهما في ناد هناك.

ونشرت مجلة الأبطال في عددها يوم 10 فبراير عام 1972 أنباء عن حلم الصديقين المايسترو صالح سليم اسطورة النادي الأهلي والفنان العالمي عمر الشريف ونية إنشاء أول ناد مصري في الخارج، وأشارت المجلة بأن هناك جلسة أخرى ستجمع صالح سليم وعمر الشريف من أجل البدء في تنفيذ الفكرة واخراج المشروع للنور ، وهو الأمر الذي سيرفع إسم الوطن العربي عاليًا.