شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الزمالك فى رمضان.. تألق أفريقى وخسارة محلية قبل سهرة العيد أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بنادى الزمالك خلال شهر رمضان 3 مباريات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى وحقق نتائج متميزة على صعيد مواجهاته الأفريقية بالتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية، فيما ظهر بشكل مغاير فى مباراته المحلية بالدورى المصرى، ويتطلع الزمالك لإيقاف نزيف النقاط من خلال الفوز على الاتحاد السكندرى بعدما خسر من الجونة خلال شهر رمضان ، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية..

الزمالك يخسر من الجونة



خسر الزمالك من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بمسابقة الدوري على ستاد خالد بشارة بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

يملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدورى يحتل بهم المركز الخامس عشر في جدول المسابقة بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.



يستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصرى.

الزمالك يتخطى عقبة مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية

تخطى الفريق الأول لكرة القدم فى نادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز عقبة فريق مودرن فيوتشر فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.



واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان فى مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي.



وانتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1).



يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية على ملعب "استاد القاهرة" يوم (21 أبريل)، وستقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل).



واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.



يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.