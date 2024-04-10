شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلى فى أبريل محليا وأفريقيا بعد إقصاء سيمبا و"تعادل" إنبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباريات قوية خلال شهر أبريل الجاري سيكون لها دور كبير في تحديد مسار المارد الأحمر بأكثر من بطولة محلية وقارية، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

س: ما هي أهم المباريات التي يخوضها الأهلى فى أبريل الجارى؟

ج: يلعب الاهلى فى أبريل الجارى مباريات محلية قوية خلال الفترة المقبلة ، أولها مع زد غداً ، الخميس، الموافق 11 أبريل ثم يلعب مع الزمالك في قمة الكرة المصرية بالدوري يوم 15 أبريل قبل أن يتحوّل المسار الأهلاوى إلى الصدام الأفريقى أمام مازيمبي.

س: هل تحدد موعد صدام الأهلي أمام مازيمبي؟

ج: نعم ..فقد أعلن مازيمبي أنه سيلعب مع الأهلي فى الثالثة من عصر يوم 20 أبريل الجاري في الكونغو بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 27 الشهر ذاته.

س: هل طلب الأهلي فعلاً تأجيل مباراة الزمالك؟

ج: لا ..المباراة ستقام في موعدها الإثنين المقبل باستاد القاهرة.

س: ماذا فعل الأهلي في المباريات التي خاضها منذ بداية ابريل الجاري؟

ج: خاض الأهلي مباراتين في شهر ابريل الجاري حتى الأن ، الأولى أمام سيمبا التنزاني كانت يوم 5 أبريل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ليتأهل لنصف نهائي البطولة ويضرب موعداً مع مازيمبي ، كما خاض الأهلي مباراة في الدور امام أنبي يوم 8 أبريل وأنتهت بالتعادل 2-2.