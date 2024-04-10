شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الغد المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غداً الخميس مواجهات مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري على رأسها الصدام المرتقب بين الأهلي ومضيفه زد إف سي على استاد السلام كما يلعب الزمالك مع ضيفه الاتحاد السكندري باستاد القاهرة، ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على المصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقبل مباريات اليوم يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد نهاية مباريات الدور الأول للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 10 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.