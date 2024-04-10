"قبل مباراة اليوم".. تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "وندا ميتروبوليتانو" بإسبانيا.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين الفريقين معاُ، حيث سبق أن تواجها معاً في 6 مباريات سابقة.

ونجح فريق بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين، وحضر التعادل في لقاء واحد فقط.

وتمكن لاعبو بروسيا دورتموند من تسجيل 8 أهداف في مرمى أتلتيكو مدريد، فيما تلقت شباكهم خمسة أهداف فقط.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.