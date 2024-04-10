رئيس برشلونة: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون صعبة.. ونأمل أن نشاهد مباراة عظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، على صعوبة مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره باريس سان جيرمان اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بارك دي برينس" بفرنسا.

وقال لابورتا في تصريحات عبر قناة ناديه: "مواجهة باريس سان جيرمان ستكون هامة بالنسبة لنا، لأن النادي منذ سنوات لم يتمكن من التأهل إلى هذا الدور من البطولة".

وأضاف: "نثق في إمكانيات فريقنا ولدينا ثقة أيضاً في قدرتنا على التأهل على الرغم من صعوبة المباراة، والفريق لديه الروح من أحل تحقيق هذا الهدف".

واختتم: "نأمل أن نشاهد مباراة عظيمة وكبيرة بين الفريقين".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 16 أبريل الجاري، على ستاد "لويس كامبوس" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.