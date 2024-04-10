شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيما مهنئا المسلمين بعيد الفطر المبارك: تقبل الله منا ومنكم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الفرنسى كريم بنزيما على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فيديو يقول فيه: "السلام عليكم، عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم".

وفى وقت سابق سجل كريم بنزيما، هدف تقدم الاتحاد ضد الوحدة فى الدقيقة الأولى من المباراة التي تجمعهما حاليًا فى نصف نهائى كأس السوبر السعودى، الذى يجمع الفريقين على استاد آل نهيان فى أبوظبى بالإمارات.



وجاء هدف بنزيما من تسديدة مفاجأة للحارس من داخل منطقة الجزاء ليعلن عن تقدم اتحاد جدة قبل اكتمال نصاب الدقيقة الأولى من بداية المباراة، ليصبح أسرع هدف فى تاريخ السوبر السعودى بعد مرور 55 ثانية.