شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة فرص سامسون أكينولا لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، فرصة المشاركة أساسيًا فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدًا الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب جوميز فى إجراء تعديل على مركز المهاجم من أجل تطوير إمكانيات لاعبى هذا المركز، خاصة وإن مواجهة الاتحاد ستكون البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلى.

وزادت فرص سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الفارس الأبيض أمام زعيم الثغر، خاصة وإن جوميز وعد المهاجم البنينى بفرصة مشاركة حقيقية فى اللقاءات المقبلة.

في سياق متصل، تأكد غياب الثنائى يوسف أوباما، ومحمود علاء لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مباراة الفريقا أمام الاتحاد السكندرى، حيث يعانى يوسف أوباما من كسر فى الفك ، وخضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بمسامير، بينما يعانى محمود علاء من جزع فى أربطة الكاحل، ويحتاج أوباما إلى مدة لاتقل عن شهر للعودة مرة أخرى للانتظام فى التدريبات ، بينما يحتاج محمود علاء إلى راحة 10 أيام على الأقل للمشاركة فى تدريبات ألفريق بصورة طبيعية.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن إصابة محمود علاء مدافع الأبيض، بجزع فى أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق، قبل مباراة مودرن فيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى للفريق أن محمود علاء يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى ألفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى أقرب وقت ممكن.