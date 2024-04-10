شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى استعدادًا لمواجهة زد.. محاضرة عن الأخطاء الدفاعية وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم، الأربعاء، استعداداته لمباراة زد المقرر لها السابعة من مساء غداً، الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

بدأ الأهلى مران الليلة بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفنى تحدث خلالها عن بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد ودور كل لاعب فيها، بجانب الأخطاء التى ارتكبها لاعبو الفريق فى المباريات الماضية وأخرها لقاء انبى أول أمس، الاثنين، الذى انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما بالدورى. وهى المباراة التى شهدت أخطاء دفاعية واضحة من لاعبى الأهلى بدليل اهتزاز مرمى الفريق بهدف فى أخر لحظات من المباراة.

كما شهد المران فقرة بدنية وتدريبات لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون.

ويلعب الاهلى خلال أبريل الجارى مباريات قوية أولها مع زد غداً ثم مع الزمالك في قمة الكرة المصرية بالدوري يوم 15 أبريل قبل أن يتحوّل المسار الأهلاوى إلى الصدام الأفريقى أمام مازيمبي.

وأعلن مازيمبي أنه سيلعب مع الأهلي فى الثالثة من عصر يوم 20 أبريل الجاري في الكونغو بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 27 الشهر ذاته.