شكرا لقرائتكم خبر عن "جلسة عتاب" من كولر لمدافعى الأهلى بسبب "الضربات الثابتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى عتاباً قاسياً لمدافعى فريقه بسبب التمركز الخاطىء في الضربات الثابتة خلال مباريات المارد الأحمر الأخيرة.

وانتقد كولر سوء تمركز لاعبيه، مؤكداً أن ذلك التمركز تسبب في اهتزاز شباك الاهلى بأهداف ساذجة تسببت في خسارة نقاط مباريات سهلة.

وطالب كولر لاعبيه بعدم تكرار الأمر مجدداً في المباريات المقبلة لاسيما في ظل وجود مباريات حاسمة تنتظر الاهلى سواء على الصعيد المحلى أو الافريقى.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأربعاء، تدريباته على ستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس، على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم، ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة ليفقد 5 نقاط متتالية.

ويملك الأهلى 18 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 9 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل 3 مرات ، وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

نجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.