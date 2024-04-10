منتخب الجولف يستعد للجولة الاسيوية والناشئين يستعدون لبطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - رفع اتحاد الجولف شعار لا راحة فى العيد مع ارتباط المنتخبات الوطنية بالمشاركة فى اكثر من بطولة خارجية خلال اجازة عيد الفطر وبعدها مباشرة سواء للناشئين او المنتخب الوطنى الاول للرجال .

ويشارك ثنائى منتخب الناشئين تاليا سامح ومحمد ابو العلا فى بطولة اسيا الدولية للناشئين التى تقام بملعب العين بالامارات خلال الفترة من 12 الى 14 ابريل الجارى حيث وصل ابو العلا وتاليا معا الى الامارات وبدأ التدريب بالملعب اعتبارا من اليوم استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية بدءا من بعد غد الجمعه وحتى يوم الاحد المقبل .

فى الوقت نفسه يستعد منتخب الناشئين مرحلة 18 عاما للسفر الى جنوب افريقيا يوم 20 ابريل الجارى برئاسة عضو مجلس ادارة اتحاد الجولف ونائب رئيس الاتحاد الافريقى للعبة غسان قبانى للمشاركة فى بطولة افريقيا للناشئين خلال الفترة من 21 الى 27 ابريل الجارى .

ويضم منتخب الناشئين كل من اللاعبين محمد ابو العلا ومحمد ربيع وعلى سلامة ومحمد الديب ويتدرب اللاعبون يوميا حاليا باستثناء محمد ابو العلا الموجود بالامارات وينضم للفريق عقب انتهاء مشاركته فى بطولة اسيا الدولية وعودته للقاهرة .

اما ثنائى منتخبنا الوطنى للرجال عيسى ابو العلا ودين نعيم فهما يستعدان حاليا للمشاركة فى بطولة السعودية الدولية المفتوحة احدى جولات سلسلة الجولة الاسيوية للمحترفين والبالغ مجموع جوائزها مليون دولار .

ويسافر عيسى ابو العلا ودين نعيم الى السعودية يوم 14 ابريل الجارى حيث يتدربا بملعب جولف نادى الرياض يومى 15 و16 من الشهر الجارى ثم تبدأ المنافسات اعتبارا من يوم 17 ابريل وتستمر لمدة اربعة ايام متتالية .