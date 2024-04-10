أرقام مثيرة من تقدم برشلونة على سان جيرمان في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق برشلونة الإسباني على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة هدف وحيد، في شوط أول من مواجهة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رافينيا، الهدف الأول في اللقاء لصالح النادي الكتالوني، في الدقيقة 37، بعد تمريرة رائعة من لامين يامال، أبعدها دوناروما لتصل إلى اللاعب البرازيلي الذي أسكنها في الشباك.

وشهد الشوط الأول، استحواذ باريس سان جيرمان بنسبة 53٪، وسدد 8 تسديدات و3 على مرمى برشلونة.

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ومرر لاعبو النادي الباريسي، 244 تمريرة بدقة وصلت إلى 87٪، وارتكبوا 7 أخطاء، ووقعوا في مصيدة التسلل مرتين، وحصلوا على 3 ركنيات.

بينما بلغت نسبة استحواذ برشلونة، 47٪، حيث سدد الفريق 10 تسديدات و3 على مرمى باريس سان جيرمان.

وقام لاعبو برشلونة بتمرير 214 تمريرة بدقة وصلت إلى 85٪، وارتكبوا 4 أخطاء، وحصلوا على بطاقة صفراء وحيدة، و4 ركنيات، ووقعوا في مصيدة التسلل مرتين.