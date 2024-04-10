الكشف عن حكم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، للحكم أحمد الغندور، ويعاونه أحمد توفيق طلب، محمد عزازي، ونادر قمر الدولة.

ويتواجد على تقنية الفيديو خلال اللقاء، الحكم طارق مجدي، ويعاونه محمد سلامة.

اقرأ أيضًا.. أرقام مثيرة من تقدم برشلونة على سان جيرمان في الشوط الأول بـ دوري أبطال أوروبا

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري، غدًا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري، غياب كلًا من: محمد صبحي، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، إبراهيما نداي، محمود علاء، شيكابالا، مصطفى شلبي، أوباما، موتيابا، روقا، سيف جعفر، محمد عاطف.