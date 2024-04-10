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"مبابي ضد ليفاندوفسكي".. التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة ذهاب ربع نهائي .

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "بارك دي برينس" بفرنسا.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أراوخو، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفيسكي، لامين جمال.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان رويز، لي كانج إن، فيتينيا.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، أسينسيو، كليان مبابي.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 16 أبريل الجاري، على ستاد "لويس كامبوس" بإسبانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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