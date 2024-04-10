"مبابي ضد ليفاندوفسكي".. التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "بارك دي برينس" بفرنسا.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أراوخو، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفيسكي، لامين جمال.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: فابيان رويز، لي كانج إن، فيتينيا.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، أسينسيو، كليان مبابي.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 16 أبريل الجاري، على ستاد "لويس كامبوس" بإسبانيا.