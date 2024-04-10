شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتفوق على القطبين.. حكاية 5 مواسم سيطر فيها الشواكيش على لقب هداف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نادى الترسانة هو إحدى قلاع الكرة المصرية، لما حققه من بطولات وما أفرزه من نجوم على مر التاريخ، كما نافس الشواكيش على لقب بطولة الدوري العام وكانوا نداً قوياً لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

ويأتي على رأس النجوم الذين تخرجوا من مدرسة الشواكيش، حسن الشاذلى ومصطفى رياض، واللذان احتفظا بلقب هداف الدوري لخمسة مواسم متتالية، وهى الفترة الأطول لفريق واحد حتى الآن، وذلك من موسم 1961–62 حتى 1965–66.

وحقق حسن الشاذلى لقب هداف الدورى في أربع مواسم وهو يعد رقم قياسى باسمه حيث لم يحققه أي لاعب غيره حتى الآن ، كما حقق أعلى نسبة أهداف بالدورى برصيد 34 هدفا موسم 74 – 75 وكان قد تخطى الـ30 عاما حيث كان في الرابعة والثلاثين من عمره .

كما نجح مصطفى رياض فى الحصول على لقب هداف الدورى لموسمين هما 1961 – 1962 ، و1963 – 1964.

وحصل مصطفى رياض على بطولة الدورى الوحيدة التي حصل عليها الترسانة فى تاريخه سنة 1959، وكان وقتها مصطفى رياض لديه 18 عاما فقط، إلا أنه تمتع بقوة بدنيه جعلته حديث الوسط الرياضى آنذاك.