شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كريستو ينتظم في التدريبات الجماعية وتأهيل الشناوي وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أليو ديانج لاعب الأهلي تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التدريبي المحدد له، في إطار التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، وواصل محمد الشناوي، حارس الفريق، تنفيذ البرنامج التدريبي المنفرد، الذي يخضع له حاليا، في إطار المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الكتف.

وانتظم محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق، في التدريبات بشكل طبيعي، وذلك بعد الجراحة التي خضع لها بإزالة خراج في وجه القدم.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية منفردة، على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وبدأ الأهلي مران الليلة بمحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد ودور كل لاعب فيها، بجانب الأخطاء التي أرتكبها لاعبي الفريق في المباريات الماضية وأخرها لقاء إنبي أول أمس الاثنين، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما بالدوري، وهي المباراة التي شهدت أخطاء دفاعية واضحة من لاعبي الأهلي بدليل اهتزاز مرمى الفريق بهدف في آخر لحظات من المباراة.

ويلعب الأهلى خلال أبريل الجارى مباريات قوية أولها مع زد غداً ثم مع الزمالك في قمة الكرة المصرية بالدوري يوم 15 أبريل قبل أن يتحوّل المسار الأهلاوى إلى الصدام الأفريقى أمام مازيمبي.

وأعلن مازيمبي أنه سيلعب مع الأهلي فى الثالثة من عصر يوم 20 أبريل الجاري في الكونغو بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما ستقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 27 الشهر ذاته.