شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب شيكابالا عن الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، على استمرار استبعاد محمود شيكابالا عن مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدًا الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان جوميز استبعد شيكابالا من مواجهة مودرن فيوتشر فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد الماضى فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بسبب معاناة اللاعب من نزلة برد.

ومازال شيكابالا يعانى من الآثار الجانبية من نزلة البرد، مما دفع المدير الفنى لاستبعاد اللاعب لحين شفاءه بشكل كامل، خاصة وإن المواجهة المقبلة ستكون أمام الأهلى فى قمة الدورى.

في سياق متصل، تأكد غياب الثنائى يوسف أوباما، ومحمود علاء لاعبا الزمالك، عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، حيث يعانى يوسف أوباما من كسر فى الفك، وخضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بمسامير، بينما يعانى محمود علاء من جزع فى أربطة الكاحل، ويحتاج أوباما إلى مدة لا تقل عن شهر للعودة مرة أخرى للانتظام فى التدريبات، بينما يحتاج محمود علاء إلى راحة 10 أيام على الأقل للمشاركة فى تدريبات الفريق بصورة طبيعية.