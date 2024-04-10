شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. "التاج" يمثل السلالة السامانية لدولة طاجيكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وعادة ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

ونتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة امام قراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب طاجيكستان يشتهر بلقب "التاج، حيث يزين التاج علم البلاد، وهو يمثل السلالة السامانية والشعب الطاجيكي.

وتأهلت منتخب طاجيكستان إلى ربع نهائى كأس آسيا لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على الإمارات، 5-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1-1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد أحمد بن على ضمن دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي أقيمت مؤخرا في قطر.