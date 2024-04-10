شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر يدير مباراة الاهلى و زد.. وأحمد الغندور لمواجهة الزمالك مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة البرتغالى بيريرا التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات غدا ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

مباراة الاهلى و زد

وتم إسناد إدارة مباراة الاهلى و زد للحكم أمين عمر ويعاونة كل من سمير جمال و أسامة السيد وإبراهيم محمد حكم رابع وعلى تقنية الفار وائل فرحان ومحمود الدسوقى.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

بينما جاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أحمد الغندور حكم ساحة ويعاونة كل من أحمد توفيق ومحمد عزازى ونادر قمر الدولة حكم رابع وعلى تقنية الفار طارق مجدى ومحمد سلامة.

مباراة المصرى البورسعيدى ومودرن فيوتشر

وتكليف الحكم محمد عادل بإدارة مباراة المصرى البورسعيدى ومودرن فيوتشر ويعاونة كل من عمر فتحى وماجد المليجى وأحمد حمدى حكم رابع وعلى تقنية الفار محمود ناجى وأحمد جمال.